مليون دولار مكافأة لمن يكتشف ثغرة في منتجات شركة

2019/08/09 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، عن مكافآت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجاتها المختلفة. وتعتبر مكافأة المليون دولار، التي

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