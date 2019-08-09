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#تيسير خالد - يسممون عقول أتباعهم بالأفكار العنصرية الكريهة والمنحطة


#تيسير خالد - يسممون عقول أتباعهم بالأفكار العنصرية الكريهة والمنحطة
2019/08/09 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيسير_خالد الحاخام إليعيزر كشتيئيل ، عنصري كريه دأب على بث افكاره العنصرية ضد العرب دون ان يتعرض لمساءلة او محاسبة من المستوى السياسي أو الأمني أو القضائي في اسرائيل .

أفكاره الكريهة منشورة على موقع المدرسة التحضيرية في مستوطنة " عيليه " المقامة على اراضي قرى قريوت والساوية واللبن الى الجنوب من مدينة نابلس وعلى طريقة العنصرية النازية تماما والأيدولوجية النازية الكريهة وموقفها من اليهود يجاهر هذا ......

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