2019/08/09 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد الحاخام إليعيزر كشتيئيل ، عنصري كريه دأب على بث افكاره العنصرية ضد العرب دون ان يتعرض لمساءلة او محاسبة من المستوى السياسي أو الأمني أو القضائي في اسرائيل .أفكاره الكريهة منشورة على موقع المدرسة التحضيرية في مستوطنة " عيليه " المقامة على اراضي قرى قريوت والساوية واللبن الى الجنوب من مدينة نابلس وعلى طريقة العنصرية النازية تماما والأيدولوجية النازية الكريهة وموقفها من اليهود يجاهر هذا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيسير خالد - يسممون عقول أتباعهم بالأفكار العنصرية الكريهة والمنحطة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيسير خالد - يسممون عقول أتباعهم بالأفكار العنصرية الكريهة والمنحطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).