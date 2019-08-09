جعفر المظفر - بعض من بعض الذي كان .. 4..عبقرية نوري السعيد أم تبعيته

2019/08/09 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر بعض من بعض الذي كان ..4..عبقرية نوري السعيد أم تبعيتهجعفر المظفروبعد ذلك فإن دخول عبدالناصر في ميدان العمل القومي وسَعْيه لتصدر الزعامة القومية قد كلف مصر بشكل أساسي خسائر كبيرة.والحال إن ذلك لم يكن بسبب قصور ذاتي كامن في تكوين ونهج تلك الزعامة, مع الإقرار بوجوده وذلك بمستويات وأشكال متعددة, وإنما بسبب الصدام بين المشروع العربي القومي الذي بات يمثله ويقوده عبدالناصر, وبين منظومة القوى ال......

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