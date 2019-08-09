ايران: قرار عدم وضع الختم على جوازات سفر الوافدين دخل حيز التنفيذ

2019/08/09 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني ، الجمعة، انن المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية قد دخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الحدودية.وذكر ساماني في تصريحن إنه “تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد” .[…]

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