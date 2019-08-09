مواطن من بابل يناشد عبر التغيير الخيرين مساعدته في علاج ولده العاجز – فيديو

2019/08/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد مواطن من محافظة بابل عبر التغيير الجهات الحكومية المختصة والخيرين من ابناء الشعب العراقي مد يد العون له من أجل علاج طفله الذي يعاني من شلل رباعي وامراض اخرى، كونه غير قادر على توفير العلاج اللازم له.

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