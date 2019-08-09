مسؤول أممي: إسرائيل تضرب القانون الدولي عرض الحائط والعالم عاجز عن التعامل مع انتهاكاتها

2019/08/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قال نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، جان زيغلر، إن إسرائيل مدانة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس ما زال عاجزا عن التعامل مع هذه الانتهاكات.وأضاف زيغلر في حديث مع تلفزيون فلسطين: “الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها إمكانية معاقبة إسرائيل، ومثال ذلك الاتفاق الثنائي للتبادل التجاري […]

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