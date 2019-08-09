العيداني يصدر توضيحاً بشأن المبالغ التي ارسلتها المالیة للبصرة

2019/08/09 | 16:34

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بغداد:سومر نيوز

اصدر مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني ايضاحا بشأن الارقام التي نشرتها وزارة المالیة لقیمة المبالغ التي ا...

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