مصدر: إرادة النصر لم تنهي وجود داعش في مناطق شمال شرقي ديالى

2019/08/09 | 16:34

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى ،الجمعة، بأن عملية إرادة النصر لم تنهي وجود خلايا داعش في المناطق التي ش...

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