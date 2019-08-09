الكمارك : كمرك ام قصر يستحصل اكثر من مليار دينار كإيراد يومي

2019/08/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تسجيل مركز جمرك ام قصر الأوسط ايراداً يوميا امس الخميس فاق المليار دينار.وذكرت الهيئة في بيان تلقت/بدر نيوز/نسخة منه، ان”ايراداتها في تزايد مستمر في اغلب المراكز الجمركية خلال الفترة الحالية مسجلة اعلى نسب في تاريخ الهيئة” .واضافت، ان”هذه الإيرادات تدخل في حساب وزارة المالية […]

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