كمرك ام قصر يسجل اكثر من مليار دينار ايراداً ليوم امس

2019/08/09 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجل مركز كمرك ام قصر الاوسط، بحسب ما اعلن اليوم الجمعة، ايرادا ليوم امس الخميس، يزيد عن مليار دينار.

وقالت هيئة الكمارك في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الايرادات في تزايد مستمر باغلب المراكز الكمركية خلال الفترة الحالية، مسجلة اعلى نسب في تاريخ الهيئة".

وتابعت "هذه الايرادات تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي، والذي يخضع بدوره لديوان الرقابة المالية، وبهذا تكون قد سجلت اعلى ايراد للدولة بعد النفط".

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