نجدة بغداد تعلن نشر دوريات في منطقة هور رجب جنوبي العاصمة

2019/08/09 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، نشر دوريات في منطقة هور رجب جنوبي العاصمة لفرض هيبة الدولة.وذكرت المديرية في بيان تلقت/بدر نيوز/نسخة منه، انه”حسب توجيهات واوامر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي، امر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي نشر دوريات اضافية تكون ثابتة وجوالة وتعمل بالتنسيق والتعاون مع […]

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