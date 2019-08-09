2019/08/09 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hlw2NrVHyE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السرطان يغزو قرية "آل عبد الله" في الديوانية وتشكيل لجنة حكومية للوقوف على الأسباب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السرطان يغزو قرية "آل عبد الله" في الديوانية وتشكيل لجنة حكومية للوقوف على الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).