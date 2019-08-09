المنصور جعفر - أي دولة سننتهي إليها؟

2019/08/09 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر كثر الحديث في السودان هذه الأيام عن "الدولة المدنية"، تضعها كل فئة مقابل الدولة الدينية والدولة العسكرية ودولة الفساد ودولة التهميش إلخ وكل فئة تتصورها الدولة الأنسب للفضيلة وتحقيق كل خير.الواقع في كتب القانون الدستوري وفي كتب التنظيم السياسي، وفي كتب العلوم السياسية أن الدول أنواع وخشم بيوت، حتى لو كانت مدنية.لذا لتحقيق التطور الاجتماعي المتناسق والوريف والخروج من نطم التبعية الخارجية وال......

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