ياسين الحاج صالح - الانقلاب المديد: تحولات سورية طويلة الأمد

2019/08/09 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح قد تنقضي سنوات طويلة قبل أن نستوعب بصورة أفضل ما جرى في سورية منذ بداية الثورة، ونطوّر أدوات أكفأ لتمثيله والإحاطة به.هذه عملية لا تنتهي، وقد لا تكون أفضل جهودنا اليوم غير بدايات متعثرة لفهم عمليات أطلقتها الثورة والحرب، بعيدة كثيراً أو قليلاً عن أن تستقر على حال تقبل التبيّن.تأخر تقديم شروح أكثر إقناعاً للتفجرات الاجتماعية والسياسية العنيفة من عاديِّات التاريخ، ومن غير المحتمل أن يكتب تاريخ الث......

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