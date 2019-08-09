الحكيم يطالب الحكومة بتنوير الشعب والرأي العام باجابات واضحة حول تساؤلات المرجعية في خطبة الجمعة اليوم

2019/08/09 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الحكومة بتنوير الشعب والرأي العام باجابات واضحة حول تساؤلات المرجعية في خطبة الجمعة اليوم.وقال الحكيم في موقعه على تويتر:” ان ما طرحته المرجعية الدينية العليا في خطبة صلاة الجمعة اليوم من تساؤلات حول مدى استمرار معاناة ابناء شعبنا ، ومتى تنتهي هذه المعاناة ، يمثل عمق ما يكابده […]

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