2019/08/09 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد الخبير الاقتصادي العراقي علي عواد ،الجمعة، أن التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والعراق وصل معدله إلى أكثر من 200 مليون دولار في العام وهو رقم ممتاز.وقال عواد في تصريح صحفي ،اطلع عليه “المركز الخبري الوطني NNC”، إن “الاستقرار السياسي بين البلدين سيولد الكثير من المنافع الاقتصادية”، مؤكدا بأن” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير اقتصادي: التبادل التجاري الغير النفطي بين العراق الكويت وصل لأكثر من 200 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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