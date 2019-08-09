نجدة بغداد تنشر دوريات باربع مناطق باطراف بغداد لغرض فرض سلطة القانون

2019/08/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية نجدة بغداد دوريات باربع مناطق باطراف بغداد لغرض فرض سلطة القانون .وذكر بيان لاعلام نجدة بغداد انه وحسب توجيهات واوامر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي ، امر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي ، بنشر دوريات اضافية تكون ثابتة وجوالة وتعمل بالتنسيق والتعاون مع القوات الامنية الماسكة للارض ضمن […]

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