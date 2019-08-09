تقرير للبنتاغون: ترامب ساهم بمنح حياة جديدة لداعش

2019/08/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الرئيس دونالد ترامب، مسؤولية إعادة انتشار مسلحي تنظيم “داعش” في مناطق عدة من سوريا والعراق.وقال التقرير ، الذي عرض على الكونغرس الأميركي، ان قرار ترامب بسحب قوات أميركية من سوريا، فضلا عن إهمال العمل الدبلوماسي مع حكومة بغداد، ساعدا “داعش” دون قصد على تنظيم صفوفه مرة […]

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