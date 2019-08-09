2019/08/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، اليوم الجمعة، رسالة الى الجمهور الرياضي العراقي بخصوص مسألة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، كما رد على تساؤلات الجماهير حول بناء الملاعب في المحافظات العراقية كافة.وقال العبيدي في رسالته: “جمهورنا الرياضي العزيز أحاول كلما أجد الوقت الكافي أن أكتب لكم واخاطبكم عن قرب لتصل رسالتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة وزير الشباب للجمهور الرياضي وكالة خطوة برس.

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