بالفيديو.. النيران تلتهم بعض المحال في السوق القديمة بمحافظة كربلاء

2019/08/09 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق التهمت النيران، اليوم الجمعة، مقاهي اثنين ومحل للدراجات في منطقة باب الخان في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.وحصل “يس عراق” على “فيديو يوثق عملية التهام النيران للمقاهي والمحال في السوق القديمة بمحافظة كربلاء”.

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