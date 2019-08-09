2019/08/09 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، نتائج الصفحة الثالثة من عمليات "ارادة النصر" لملاحقة عناصر داعش الارهابي.

وذكرت الخلية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه"بعد أن انطلقت بالساعة ٠٦٠٠ من صباح اليوم الخامس من شهر اب الجاري ولغاية السابع منه ٢٠١٩، المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر ، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة ديالى وقد شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى وقطعات الحشد الشعبي المتمثلة بالالوية ( ٢٨، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٤، ١١٠ والجهد الهندسي ومفارز المعالجة من مقر هيئة الحشد الشعبي) وقد نفذت العملية من خمسة صفحات لكل محور "المحور الأول : فرقة المشاة الخامسة وقاطع ديالى الحشد الشعبي" و"المحور الثاني : مديرية شرطة ديالى ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى وقاطع ديالى الحشد الشعبي".

واضافت: "اما القطعات التي شاركت ضمن قيادة عمليات نينوى في الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر فقد كانت، فرقة المشاة ١٦ والفرقة ٢٠ وفوج سوات وشرطة نينوى والحشد العشائري وقطعات الحشد الشعبي، لتفتيش وتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش والقرى المحيطة بها، وقد اشتركت فيها القطعات الجيش ( لواء ٩٢ بالفرقة ١٥ ولواء ٧٥ و٧٦ بالفرقة ١٦ ولواء ٢١ بالفرقة ٢٠ و قطعات الشرطة ( مديرية شرطة نينوى وفوج سوات نينوى) وقطعات الحشد العشائري المتمثلة بافواج ( ٥٠، ٥٥،٥٦، ٥٨، ٦٠، ٧٢) وقطعات الحشد الشعبي المتمثلة بألوية ( ٣٣،٤٤،٢٥،١٥،٥٣،والفوج ٦) وقد كانت هذه العملية من أربعة محاور".

وبينت، ان"العملية جاءت باسناد جوي من قيادة طيران الجيش، فقد قدمت الإسناد بأنواعه كافة في قواطع العمليات من خلال ٣٨ طلعة جوية مسلحة حيث نفذت ١٠ طلعات ضمن قاطع عمليات نينوى، ونفذت ٢٨ طلعة ضمن قاطع عمليات ديالى و قيادة القوة الجوية فقد خصصت طائرات للاستطلاع والاستطلاع المسلح لاسناد العملية بمعدل ٤ طلعات جوية وطيران التحالف الدولي فقد شارك ب ٢٥ طلعة جوية من خلال الاستطلاع والاستطلاع المسلح".

واشارت الى، ان"نتائج الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر، كانت تدمير ١٢ نفقا، و٢٤ وكرا و٥ جليكانات TNT سعة 20 لتر، وعثرت على ٤٢ عبوة ناسفة، و٣ قنابر هاون ٨٢ ملم، وقذيفة ١٥٥ ملم، كما عثرت أيضاً على ٣ قنابر هاون ٨٢ ملم ودراجتين هوائيتين، فضلا عن القاء القبض على ١٨ مطلوبا وقتل ٤ إرهابيين، وتفتيش ٢٥ قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها ١٧١٢ كيلو متر مربع".انتهى/س

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