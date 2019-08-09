اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

2019/08/09 | 17:38

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بغداد:سومر نيوز

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التر...

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