عمليات بغداد: اعتقال متهمين بتهم مختلفة بينهم فتاة محتالة في العاصمة

2019/08/09 | 17:38

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال متهمين بتهم مختلفة بينهم فتاة محتالة في العاصمة.

وذكرت الق...

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