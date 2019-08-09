2019/08/09 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC نقل بيان نشرته الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، قوله إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج تهديد واضح لأمن إيران القومي ومن حقها التصدي له.وأكدت الوزارة أن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: مياه الخليج امتداد لأراضينا وتواجد إسرائيل هناك استفزاز كبير لنا المركز الخبري الوطني.

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