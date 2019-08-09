مراسلتنا: إحتراق 8 خيم بسبب تماس كهربائي بمخيم للنازحين في زاخو

2019/08/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة باحتراق 8 خيم بسبب تماس كهربائي في مخيم جم مشكو للنازحين في قضاء زاخو.

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