موجات الحر تنذر بـ”كارثة” للشعاب المرجانية

2019/08/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها، الجمعة، أن موجات الحر البحرية الشديدة تقتل الشعاب المرجانية بسرعة أكبر بكثير مما كان يُعتقد.وكان العلماء على دراية بأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر، الذي تسببه ظاهرة الاحتباس الحراري قد يلحق أضرارا جسيمة بالشعاب المرجانية من خلال ظاهرة الابيضاض، إذ تقتل درجات الحرارة العالية الطحالب الملونة، التي تغطي […]

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