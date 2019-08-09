أنصار الله تعلن اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي على يد

2019/08/09 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت الحركة في بيان، "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.وجاء في البيان: إن الشهيد كان من خيرة رجال الوطن، مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل الله، دفاعا عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا، ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

وتقدمت حركة "أنصار الله" بأصدق العزاء والمواساة "لقائد الثورة السيد المجاهد، عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني الصامد".وتابع البيان: تؤكد الجماعة أنها لن تتوانى ولن تألوا جهدا في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع.

انتهى.ص.هـ.ح.

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