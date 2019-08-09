2019/08/09 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن رئيس الشركة، بول لودلو قوله، إن "الشركة قررت إلغاء جميع الحجوزات لرحلات السفينة MV Oceana والتي تستغرق 11 يوما، حسب الجدول الأصلي، مع زيارة البحرين والإمارات وسلطنة عمان".وأشار لودلو إلى أن "شركته تشاورت مع "جهات أجنبية" قبل اتخاذ القرار الذي طال من 15 حتى 18 ألف مسافر".وأضاف أن "هذا القرار يأتي بسبب تصعيد التوتر الإقليمي، في ظل سلسلة حوادث استهداف الناقلات التجارية في خليج عمان واحتجاز الناقلة البريطانية Stena Impero من قبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي".وكانت إيران قد أوقفت الناقلة البريطانية في وقت سابق، بدعوى انتهاكها قوانين الملاحة، وجاء ذلك بعد احتجاز سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية Grace 1 بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية من خلال تصدير النفط إلى سوريا.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة بريطانية تلغي رحلاتها عبر هرمز إثر توتر العلاقات بين طهران ولندن ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة بريطانية تلغي رحلاتها عبر هرمز إثر توتر العلاقات بين طهران ولندن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).