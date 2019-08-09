شرطة نفط ذي قار تنفذ عملية خاطفة في بغداد تنتهي باعتقال مهرب نفط

2019/08/09 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن قيام جهاز أمني من المحافظة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة وسط العاصمة بغداد لأحد المطلوبين الخطرين للمحافظة.

وقال المصدر ل "الغد برس"، أن " مفرزة أمنية تابعة لمركز شرطة النفط نفذت عملية أمنية خاطفة وسط العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة انتهت باعتقال أخطر مهرب نفطي مطلوب للاجهزة الأمنية بمدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " أمر الاعتقال نفذ بناء على معلومات واعترافات سابقة ضد المتهم".

وبين المصدر، أن" التخطيط للعملية وملاحقته استمر لمدة ثلاثة أشهر "، مشيرا إلى أنه" يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراءه ".

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