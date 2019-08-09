أمر فوري بغلق منفذ مندلي الحدودي مع ايران

2019/08/09 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

كشف مصدر مسؤول في ديالى ،اليوم الجمعة ، بوصول كتاب يتضمن أمر فوري بغلق مندلي الحدودي مع ايران.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ،إن" توجيه رسمي وصل من هيئة المنافذ الحدودية وصل الى منفذ مندلي شرقي ديالى و الحدودي مع ايران ، يتضمن اغلاق المنفذ بشكل فوري".

وأضاف ، أن"امر الاغلاق جاء بناء على توجيهات عليا"، لافتا الى،ان" الايام القادمة ممكن ان تتشهد تظاهرة في ديالى من قبل المستفيدين منه".

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