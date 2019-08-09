نائب: لن تنجح الحرب على الفساد دون تحقيق هذا الموضوع.. نواجه ”مافيات دماء”

2019/08/09 | 17:43

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بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب رياض التميمي، اليوم الجمعة، أن جهود مكافحة الفساد "لاتزال إعلامية، وليس هناك شيء منها على أرض الواقع"، فيما أشار إلى أهمية تأمين حماية القضاة وعوائلهم لنجاح تلك الجهود.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفساد في العراق أخطر من الإرهاب وأياديه متغلغلة في عمق الدولة وأجهزتها، وقوى كثيرة متورطة فيه، وهو أمر لايختلف عليه اثنان"، لافتا إلى أن "مكافحة الفساد لن تنجح دون تحصين حياة القضاة وعوائلهم والجهات المختصة بمتابعة ملفات كبار الفاسدين، فنحن أمام مافيات دماء قد تفعل أي شيء للحفاظ على مصالحها".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "الحرب على الفساد لاتزال إعلامية، وليس هناك شيء منه على أرض الواقع، في وقت بلغ حجم نهب ثروات البلاد مستويات كبيرة جدا"، مشددا على أن "الوقت حان لموقف وطني ينهي ملف كان سببا في أزمات حادة تعصف بالوطن".

بغداد اليوم- بغداد

اصدر السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور هادي العذاري، الجمعة، توضيحاً بشأن عراقيين عالقين في مطار مينسك الدولي.

وقال العذاري عبر موقعه في "توتير"، "حال سماعي خبر العراقيين المسافرين العالقين في مطار مينسك اتصل

بغداد اليوم- متابعة

قال موقع "businessinsider" الأمريكي اليوم الجمعة، إن تقريرا للبنتاغون ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي، بسبب عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكشف تقرير البنتاغون أن "قرار ترامب سحب ا

بغداد اليوم - متابعة

اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديدا علنيا لأمن إيران، مؤكدة أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.

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