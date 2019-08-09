انتخاب جبار فرحان رئيسا لجمعية الشعراء الشعبيين في العراق

2019/08/09 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي المركزي السابع والعشرون لجمعية الادباء الشعبيين في العراق والتي اقيمت على قاعة بهو الادارة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن فوز الشاعر جبار فرحان رئيسا للجمعية وعضوية ستة اخرين.وقال رئيس الجمعية جبار فرحان ان المؤتمر يمثل جميع شعراء العراق وهو خطوة مهمة في اقامة المؤتمرات الانتخابية خارج العاصمة بغداد والتي بدات في محافظة ذي قار وسيشمل جميع المحافظات العراقية الاخرى مستقبلا، مشيرا الى ان الاعضاء الذين تم انتخابهم هم عداي السلطاني ورياض الركابي وصادق العكيلي ونوال العبيدي ومهدي الحيدري وكريم راضي.واشار الى ان الجمعية لديها برنامج واسع لدورتها المقبلة يمكن له تنشيط الحركة الشعرية وتنظيم العديد من المهرجانات.

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