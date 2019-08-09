سائرون لعبد المهدي: سنستجوبك في البرلمان ولنا كلام آخر معك!

2019/08/09 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد تحالف ” #سائرون ” المدعومة من زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الجمعة، أن #البرنامج_الحكومي لعادل عبد المهدي تلكأ كثيراً خلال المرحلة الحالية مع عدم وجود معرقلات […]

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