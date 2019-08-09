اصابة اربعة مواطنين بانفجار لغم ارضي في واسط

2019/08/09 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

اصيب أربعة مواطنين خ بانفجار لغم ارضي في منطقة زرباطية الحدودية شرقي واسط من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.





وقال مصدر أمني لـ"العهد

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