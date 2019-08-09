أمنية ديالى: ارادة النصر الثالثة حققت 47 هدفا في مناطق معقدة التضاريس

2019/08/09 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الجمعة، بان عملية ارادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة حققت 3 اهداف رئيسية داخل المحافظة.وقال الحسيني في تصريح صحفي لوكالة "المعلومة" تابعه موقع "الحشد الشعبي"، ان ” عملية ارادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة شملت 9 مناطق في ديالى وتم خلالها الوصول الى 47 هدفا اغلبها في ...

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