2019/08/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، في حصد جائزة أوروبية تعود إلى أهدافه القارية في الموسم الماضي.

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن هدف ميسي أمام ليفربول حصل على لقب الأفضل في البطولة بالموسم الماضي.وجاء الهدف من خلال تسديد النجم الأرجنتيني لركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون باكير على ملعب الكامب نو، خلال مباراة برشلونة وليفربول بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ورغم أن برشلونة حقق الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب، إلا أنه خسر في الإياب على ملعب أنفيلد برباعية نظيفة وودع البطولة الأوروبية التي توج بلقبها ليفربول على حساب توتنهام في المباراة النهائية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يفوز بالهدف الأفضل للموسم الماضي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يفوز بالهدف الأفضل للموسم الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).