القبض على ارهابي وفتاة محتالة في بغداد

2019/08/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتقلت قوة أمنية بتهمة الإحتيال جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب من ألقت القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة العامرية".وأضاف "في حين تمكنت قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد من اعتقال 3 متهمين وفق المادة {28/مخدرات} في مناطق {الحصوة، الحميدية، الاعظمية} ضبط بحوزة أحدهم أكثر من 100 حبة مخدرة مختلفة الأنواع".وتابع "فيما تم إعتقال متهم وفق المادة {446/ سرقة} في منطقة حي الأمانة بالإضافة إلى اعتقال فتاة متهمة وفق المادة {456/ احتيال} في منطقة الزعفرانية" لافتا الى ان "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".انتهى

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