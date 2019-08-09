اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة محتالة في مناطق متفرقة من بغداد

2019/08/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة محتالة في مناطق متفرقة من بغداد .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة “العامرية” في حين تمكنت قوة أخرى […]

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