2019/08/09 | 18:01

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نتائج الصفحة الثالثة لعملية إرادة النصر في ديالى ونينوى

الجمعة

09

أب

2019 :

05:48 pm

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اصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد

يار الله، اليوم الجمعة، بيانا حول عملية ارادة النصر في ديالى، كاشفا

فيه نتائج الصفحة الثالثة من العملية التي بدأت مطلع الشهر

الحالي.وقال يار الله في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني انه "انطلقت بالساعة

٠٦٠٠ من صباح يوم الخامس من شهر اب الجاري ولغاية السابع منه ٢٠١٩،

المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر ، بتوجيه من القائد العام

للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتطهير مناطق

شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة

ديالى وقد شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومديرية شرطة

ديالى وقطعات الحشد الشعبي المتمثلة بالالوية ( ٢٨، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٤،

١١٠ والجهد الهندسي ومفارز المعالجة من مقر هيئة الحشد الشعبي)".وأضاف أن "العملية تمت من خمسة صفحات لكل محور"، مبيناً أن "المحور

الأول : فرقة المشاة الخامسة وقاطع ديالى الحشد الشعبي، والمحور

الثاني : مديرية شرطة ديالى ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى وقاطع

ديالى الحشد الشعبي".وأوضح يار الله، أن "القطعات التي شاركت ضمن قيادة عمليات نينوى في

الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر فقد كانت، فرقة المشاة ١٦

والفرقة ٢٠ وفوج سوات وشرطة نينوى والحشد العشائري وقطعات الحشد

الشعبي، لتفتيش وتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش

والقرى المحيطة بها، وقد اشتركت فيها القطعات الآتية، قطعات الجيش (

لواء ٩٢ بالفرقة ١٥ ولواء ٧٥ و٧٦ بالفرقة ١٦ ولواء ٢١ بالفرقة

٢٠، وقطعات الشرطة ( مديرية شرطة نينوى وفوج سوات نينوى)، فضلاً

عن قطعات الحشد العشائري المتمثلة بافواج ( ٥٠، ٥٥،٥٦، ٥٨، ٦٠،

٧٢)، بالإضافة إلى قطعات الحشد الشعبي المتمثلة بألوية (

٣٣،٤٤،٢٥،١٥،٥٣،والفوج ٦)".وبين أن "هذه العملية كانت من أربعة محاور، حيث جاءت بإسناد جوي وكما

يلي : قيادة طيران الجيش فقد قدمت الإسناد بأنواعه كافة في قواطع

العمليات من خلال ٣٨ طلعة جوية مسلحة حيث نفذت ١٠ طلعات ضمن قاطع

عمليات نينوى، ونفذت ٢٨ طلعة ضمن قاطع عمليات ديالى".وتابع نائب قائد

العمليات المشتركة، أن "قيادة القوة الجوية فقد خصصت طائرات للاستطلاع

والاستطلاع المسلح لاسناد العملية بمعدل ٤ طلعات جوية".وأوضح أن نتائج الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر كانت ، تدمير ١٢

نفقا، و٢٤ وكرا و٥ جليكانات TNT سعة 20 لتر، وعثرت على ٤٢ عبوة ناسفة،

و٣ قنابر هاون ٨٢ ملم، وقذيفة ١٥٥ ملم، كما عثرت أيضاً على ٣ قنابر

هاون ٨٢ ملم ودراجتين هوائيتين، فضلا عن القاء القبض على ١٨ مطلوبا

وقتل ٤ إرهابيين، وتفتيش ٢٥ قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها

١٧١٢ كيلو متر مربع.

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