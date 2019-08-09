2019/08/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا انكماش اقتصاد البلاد، لأول مرة منذ 2012 في الربع الثاني من العام، كرد فعل عكسي لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل الـ “بريكست” مطلع 2019.وأكد المكتب أن هذه الإحصائية نذير شؤم في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لقيادة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل الطلاق مع أوروبا..الاقتصاد البريطاني ينكمش لأول مرة منذ 2012 المركز الخبري الوطني.

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