الحزب الشيوعي يخوض الانتخابات المحلية بعيداً عن التيار الصدري

2019/08/09 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر مطلعة داخل #الحزب_الشيوعي العراقي، اليوم الجمعة، عن وجود شبه إجماع على خوض #انتخابات #مجالس_المحافظات بعيداً عن #التيار_الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر.وقالت […]

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