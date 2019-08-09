2019/08/09 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى ،الجمعة، عن هلاك اكثر من 30 الف دونم من البساتين جنوبي المحافظة بفعل الج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجفاف يؤدي لهلاك أكثر من 30 الف دونم من بساتين جنوبي ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجفاف يؤدي لهلاك أكثر من 30 الف دونم من بساتين جنوبي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).