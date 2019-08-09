الإستخبارات العسكرية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد الإحتياطية لعجلات الهمر إلى سوريا

2019/08/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥، اليوم الجمعة، انها تمكنت وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير خاصة بعجلات الهمر إلى سوريا.

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