نائب عن الفتح: نرفض وجود القوات الأجنبية وعبد المهدي لديه صلاحية إخراجها

2019/08/09 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال التميمي في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إن "العراق لا يحتاج الى تشريع قانون من أجل إخراج القوات الأميركية من أراضيه، خاصة أن بغداد لديها اتفاقية مع واشنطن تؤكد عدم حاجة العراق الى أي قوات قتالية".وأضاف، أن "رئيس الوزراء يمتلك صلاحية تحديد حاجة العراق لقوات قتالية اجنبية من عدمها، كما بإمكانه وفق الاتفاقية المطالبة بمستشارين ومدربين في حال وجد إن العراق بحاجة الى ذلك".وأوضح، أن "موضوع إخراج القوات الاجنبية من العراق يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ولا يحتاج الى تشريع قانون لأجل ذلك".وأكد، أن "تحالف الفتح رفض وما زال رافض لتواجد أي قوات أجنبية على أرض العراق، حيث ستكون هناك تحركات بهذا الخصوص خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان".انتهى.ص.هـ.ح.

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