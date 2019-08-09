شجار بين عضو الكونغرس الامريكي وملكة جمال العراق

2019/08/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقع شجار بين ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، اليوم الجمعة، والعضو في الكونغرس الامريكي الهان عمر.

واظهرت حرب التغريدات بين الطرفين التي تابعتها "الغد برس"، اتهام عيدان لعضو الكونغرس، بانها لا تمثل المسلمين في الولايات المتحدة او في الشرق الاوسط، نظرا لمواقفها الداعمة للاخوان المسلمين، ورفضها ادانة تنظيم داعش الارهابي.

فيما ردت الهان، التي يثار الجدل حول مواقفها من التنظيمات الارهابية عقب خلاف وتراشق بينها والرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالتاكيد على ان عيدان ليست مواطنة امريكية، ولا يحق لها التحدث عمن يمثل الشعب، الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة تجاه الهان، بحسب ما اوردت صحيفة "فلوريديان".

وردت عيدان بسخرية من العضو الامريكية، واصفة اياها بقليلة الذكاء، ومؤكدة انها تحاول فرض نفسها كممثلة عن المسلمين في الكونغرس الامريكي، على الرغم من "مواقفها المعادية للديمقراطية ودعمها الواضح للاخوان المسلمين"، على حد وصف عيدان.

يشار الى ان الهان عمر كانت قد ادينت من قبل كلا الحزبين الامريكيين، الديمقراطي والجمهوري، على خلفية مواقفها "غير الواضحة من الارهاب".

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