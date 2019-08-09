تركيا ترسل محامين للمحكمة الدولية في قضية ضد السعودية

2019/08/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت جمعية المحامين الاتراك، اليوم الجمعة، عن قرب ارسالها لوفد من المختصين الى المحكمة الدولية في ستارسبورغ الفرنسية، للترافع ضد السعودية.

وقال موقع الجمعية، بحسب ما تابعت "الغد برس"، ان رئيس نقابة المحامين متين فايز اوغلو، سيتوجه الى فرنسا برفقة وفد من الحقوقيين والاعلاميين الاتراك، لتقديم مطالعتهم المتعلقة بتغطية الاعلام التركي لقضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وبين الموقع ان ارسال الوفد ياتي على خلفية قيام المواطن السعودي احمد البوقري، برفع دعوى ضد وسائل اعلام تركيا وقطر، بسبب طبيعة تناولهم لقضية مقتل خاشقجي، امام المحكمة الدولية، مدعيا وجود "اساءات للشعب السعودي وقيادته من الاعلام القطري والتركي".

واكد اوغلو من جانبه، على ان القضية "تمس بالامن القومي التركي، ولا يمكن الاستخفاف بها، وما اقدم عليه البوقري سيؤدي الى انقلاب السحر على الساحر، فلدينا كل الادلة والبراهين التي تضحد مزاعمه، فتركيا لا يمكن ان تسكت على جريمة وقعت على اراضيها".

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