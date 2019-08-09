مصدر: مكتب رئيس الوزراء يوجه بإغلاق معبر حدودي مع إيران

2019/08/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر عليا باغلاق معبر حدودي مع إيران، شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اوامر عليا من بغداد صدرت باغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران ونقل جميع موظفيه الى معبر المنذرية الحدودي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاوامر صدرت من مكتب رئيس مجلس الوزراء وفق المعلومات المتوفرة"، لافتا الى ان "الاسباب غير معروفة حتى الان".

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب رياض التميمي، اليوم الجمعة، أن جهود مكافحة الفساد "لاتزال إعلامية، وليس هناك شيء منها على أرض الواقع"، فيما أشار إلى أهمية تأمين حماية القضاة وعوائلهم لنجاح تلك الجهود.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

اصدر السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور هادي العذاري، الجمعة، توضيحاً بشأن عراقيين عالقين في مطار مينسك الدولي.

وقال العذاري عبر موقعه في "توتير"، "حال سماعي خبر العراقيين المسافرين العالقين في مطار مينسك اتصل

بغداد اليوم- متابعة

قال موقع "businessinsider" الأمريكي اليوم الجمعة، إن تقريرا للبنتاغون ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي، بسبب عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكشف تقرير البنتاغون أن "قرار ترامب سحب ا

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