إستخراج غطاء بلاستيكي من القصبة الهوائية لطفلة صغيرة وإنقاذ حياتها من قبل ملاك طبي وصحي بكربلاء

وأضاف، قمنا " وعلى الفور بإدخال الطفلة الى صالة العمليات، وبجهود إستثنائية إستغرقت نحو ساعتين تقريباً، إُعطيت الطفلة خلالها جرعة تخدير بسيطة، تمَكنا من إخراج الغطاء البلاستيكي من قصبتها الهوائية، وبقيت تحت المراقبة والعناية حتى إستقرار وضعها الصحي ومغادرتها المستشفى، وهي بصحة جيدة ".
وبيَن الفحام، إن " الفريق التمريضي والصحي المُساعد له، كان مؤلفاً من مساعدي التخدير، عامر علي كاظم، وأحمد وصفي، ومسؤول العمليات، م.
ماهر، فراس حامد جواد، وم.
فني، محمد حمزة موسى، وم.
ماهر، حسن داوود محمد، والمعاونين الطبيين، عبد السلام حيدر، و يونس غازي خلف ".
وكالة نون الخبرية: سليم كاظم
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