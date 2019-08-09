إستخراج غطاء بلاستيكي من القصبة الهوائية لطفلة صغيرة وإنقاذ حياتها من قبل ملاك طبي وصحي بكربلاء

2019/08/09 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المقدسة، اليوم الخميس، إنه " تم وبعملية جراحية إستغرقت نحو ساعتين تقريباً، إستخراج جسم غريب من بطن طفلة بعمر (7) سنوات وإنقاذ حياتها على يد فريق طبي وصحي مُتخصص، لتضاف الى سلسلة النجاحات المُتحققة لمنتسبيها وأنقذت حياة الكثير من المواطنين الذين عبَروا عن ثناء وتقديرهم لما بذلوه من جهود مُتميزة أبقتهم على قيد الحياة.وذكر رئيس الفريق الطبي والصحي المُشارك في العملية، أخصائي الأوعية الدموية و الشرايين، الدكتور فراس الفحام، في حديث لـ (وكالة نون الخبرية)، اليوم الجمعه ، إنه " نجح مؤخراً، وبمساعدة أخصائي، الدكتور فراس عباس، من إنقاذ حياة الطفلة رهف مُرتجى عبد الله، التي وصلت الى طوارئ المدينة الطبية في ساعة متأخرة من الليل وبحالة حرجة جداَ بعد إبتلاعها غطاء بلاستيكي لعصارة (كاكاو) إستقر في القصبة الهوائية العليا ".

وأضاف، قمنا " وعلى الفور بإدخال الطفلة الى صالة العمليات، وبجهود إستثنائية إستغرقت نحو ساعتين تقريباً، إُعطيت الطفلة خلالها جرعة تخدير بسيطة، تمَكنا من إخراج الغطاء البلاستيكي من قصبتها الهوائية، وبقيت تحت المراقبة والعناية حتى إستقرار وضعها الصحي ومغادرتها المستشفى، وهي بصحة جيدة ".



وبيَن الفحام، إن " الفريق التمريضي والصحي المُساعد له، كان مؤلفاً من مساعدي التخدير، عامر علي كاظم، وأحمد وصفي، ومسؤول العمليات، م.



ماهر، فراس حامد جواد، وم.



فني، محمد حمزة موسى، وم.



ماهر، حسن داوود محمد، والمعاونين الطبيين، عبد السلام حيدر، و يونس غازي خلف ".

وكالة نون الخبرية: سليم كاظم

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