مقتل عنصران من داعش حرقا بمولدة كهربائية

2019/08/09 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مصدر محلي، الجمعة، مقتل عنصرين من داعش حرقاً جراء انفجار داخل مضافة في حمرين شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “مولدة كهرباء متوسطة الحجم انفجرت لأسباب غير معروفة وتسببت بإندلاع حريق داخل أحد الأوكار التي يتخذها عناصر داعش كمضافات تأويهم في تلال حمرين الواقعة شرق محافظة صلاح الدين”.وأضاف، أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى مقتل عنصرين من داعش كانا داخل تلك المضافة”، مبيناً أن “مقتل العنصرين جاء نتيجة إصابتهما بجروح وحروق حرجة جداً أدت إلى مصرعهما في الحال”.وأشار المصدر، إلى، أن “هذا الحادث ليس الأول من نوعه داخل أوكار التنظيم، حيث شهد الاسبوعين الماضيين مقتل عدد من عناص داعش بإنفجار غامض داخل احدى المضافات في منطقة مطيبيجة بأطراف صلاح الدين ايضاً”.ويعمد تنظيم داعش إلى إستخدام مولدات الكهرباء والواح توليد الطاقة الشمسية للتزود بالطاقة داخل اوكاره ،حيث ضبطت الأجهزة الأمنية كميات من تلك المعدات خلال العمليات العسكرية التي نفذت في الفترات السابقة.

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