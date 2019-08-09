2019/08/09 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى:يس عراق كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن قيام الحكومة باغلاق معبر حدودي مع إيران، شرق المحافظة.وقال المصدر، في حديث لـ”يس عراق”إن “اوامر صدرت الحكومة المركزية باغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران ونقل جميع موظفيه الى معبر المنذرية الحدودي”.وأضاف المصدر، أن “الاوامر صدرت من مكتب رئيس مجلس الوزراء وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق معبر حدودي في ديالى يربط العراق مع ايران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق معبر حدودي في ديالى يربط العراق مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).